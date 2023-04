Vacature Vice-voorzitter College van Bestuur SGB

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is een groeiende organisatie met ruim 2000 leerlingen en studenten, die flink in beweging is met een duidelijke visie op de toekomst. De school bestaat uit een viertal units, die met een behoorlijke mate van zelfstandigheid opereren: Liseo (MAVO/HAVO/VWO), VMBO, MBO en Speciale Lesplaatsen. De voer- taal op de SGB is voornamelijk Nederlands. De kwaliteit van onder- wijs is op alle units van voldoende niveau.

De functie

In deze functie werkt u, samen met de voorzitter, op basis van collegiaal bestuur aan de kwaliteit van de school, waarbij uw werkzaamheden voornamelijk de bedrijfsvoering betreffen. Hierbij gaat het om de inrichting van processen, plannen, roosteren en informatievoorziening voor wat betreft de financiële verslaglegging en rapportages, facilitaire diensten, ICT en Human Resources. U zorgt voor een balans tussen benodigde investeringen en de benodigde financiële middelen daarvoor. U werkt samen met de externe auditors van de organisatie en u zorgt voor communicatie naar buiten over de financiële prestaties van de SGB. Aangezien de organisatie bezig is met nieuwbouw, vraagt huisvesting momenteel uw speciale aandacht.

Uw profiel

U heeft een afgeronde opleiding op tenminste HBO/WO-niveau in de richting Financiën of bedrijfsvoering. U heeft een aantal jaren bestuurlijke ervaring bij voorkeur in het onderwijs, waarvoor u een flinke passie voelt. U bent collegiaal ingesteld, maatschappelijk betrokken, om- gevingsbewust en iemand met uitstekende communicatieve vaardigheden. U bent behalve in- houdelijk sterk op genoemde werkgebieden, ook iemand die graag een bijdrage levert aan de strategische besluitvorming. Als leidinggevende laat u zich kennen als benaderbaar en als iemand die anderen wil coachen om te komen tot optimale prestaties. Bij voorkeur heeft u enige ervaring met ‘medezeggenschap’.

Uw reactie

Spreekt deze rol u aan? Stuur dan een brief met CV vóór 24 april 2023 aan: Linkels & Partners T.a.v. drs. Harald Linkels via mail: [email protected].

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Curacao.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je wekelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.