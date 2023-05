Vacature Washington Park Manager | HR Advisor Bonaire

Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA Bonaire) is een niet gouvernementele stichting zonder winstoogmerk die de beschermde gebieden van Bonaire beheert: het Bonaire National Marine Park, het Washington Slagbaai National Park en het Rooi Lamoenchi Kunuku Park. STINAPA is toegewijd aan het beheren, beschermen en herstellen van de biodiversiteit van Bonaire. Daarnaast heeft STINAPA de visie dat de natuur wordt erkend en gekoesterd als de belangrijkste bron van Bonaire’s bestaan en duurzame ontwikkeling. Namens Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA Bonaire) is Deloitte op zoek naar kandidaten voor de functies van:

Washington Park Manager

HR Advisor

Washington Park Manager

De functie:

Als Washington Park Manager coördineert u en geeft u uitvoering aan alle beheer, facilitaire, onderhoud en logistieke werkzaamheden binnen het Washington Slagbaai National Park. U draagt zorg voor een optimale kwaliteit van dienstverlening binnen het Park, gericht op maximale tevredenheid van de parkbezoekers in goede balans met het behoud van de waarde van de natuur. U draagt zorg voor tijdig en kwalitatief onderhoud aan de gebouwen en wegen (infrastructuur) van het park, efficiënte werkmethoden en procedures en ziet toe op doelmatig gebruik van machines en gereedschappen. U draagt bij aan de totstandkoming en realisatie van het lange termijn beleid van STINAPA, in het bijzonder het Washington Park, en voor de uitvoering van het management plan. U draagt zorg voor de totstandkoming en implementatie van een jaarplan, budget en activiteitenplanning voor het Washington Park in samenspraak met de algemene beleidsuitgangspunten en doelstellingen van de Stichting. U zorgt voor een vertaling van de observaties van de Rangers in het veld naar beleid binnen het park. U ziet toe op correcte handhaving van de natuur beschermingsregels voor het Washington Slagbaai National Park en de aansturing daarvan en u doet voorstellen aangaande de in de toekomst benodigde capaciteit voor wat betreft mensen en middelen voor uitvoering van het jaarplan en van het lange termijn beleid. Tot slot geeft u leiding aan de medewerkers binnen de afdeling.

Uw profiel:

U beschikt over HBO werk- en denkniveau in een relevante richting (bijvoorbeeld Natuur, Terrestrische ecologie, Milieu, of Toerisme) en u heeft leidinggevende ervaring. U heeft affiniteit met natuur. U heeft kennis van het vakgebied en inzicht in natuur -en milieu technische ontwikkelingen en overige relevante aspecten binnen het aandachtsgebied. U heeft algemene kennis van het werkterrein en de relevante interne en externe omgeving op het gebied van ecologie, geologie, landschap, erfgoed, milieu, duurzaamheid en de biodiversiteitsaspecten van de natuur van Bonaire. U heeft inzicht in beleid rondom natuurbescherming en u bent vaardig in het ontwikkelen van beleid en nieuwe ideeën en concepten. U bent vaardig in en heeft ervaring met projectbeheer en projectmanagement. U heeft leidinggevende en advies vaardigheden. U bent in het bezit van een geldig rijbewijs B. Tot slot beschikt u over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Nederlands en Engels. Papiaments is een pre.

Het aanbod:

STINAPA biedt een uitdagende functie met een aantrekkelijke salaris en marktconform arbeidsvoorwaardenpakket in een dynamische omgeving.

HR Advisor

De functie:

Als Human Resource (HR) Advisor ontwikkelt en implementeert u het HR beleid voor STINAPA en realiseert u de HR gerelateerde strategische doelen. U formuleert HR doelstellingen ten behoeve van de realisatie van de organisatiedoelstellingen en biedt beleidsvoorstellen aan de Directeur. U draagt zorg voor het jaarlijks aanleveren van werkplannen en een begroting, inclusief de te realiseren doelen en prestaties. U beheert en bewaakt het HR budget en onderneemt actie bij eventuele overschrijdingen. U adviseert de Directeur over beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en oplossingsrichtingen ten aanzien van HR aangelegenheden en daaraan verwante aandachtsgebieden. U vertaalt de goedgekeurde beleidsvoorstellen naar tactische en operationele HR beleidsplannen en u bent verantwoordelijk voor een juiste implementatie en uitvoering hiervan binnen de organisatie. U doet, in overleg met managers, voorstellen voor de benoeming, bevordering, ontslag en overplaatsing van personeelsleden en u draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van de werving- en selectieprocedures. U concipieert (beleids)adviezen,-memo’s, voorschriften en richtlijnen, houdt de arbeidsvoorwaarden up-to-date en behandelt verzoeken van personeel. U coördineert de uitvoering van de performance management cyclus waaronder de functionerings- en beoordelingsgesprekken. U draagt zorg voor de maandelijkse aanlevering en controle van de payroll gegevens, u monitort het ziekte verzuim en voert ziekmeldingen in en controleert of de loondervingen correct ontvangen wordt. U fungeert als aanspreekpunt inzake een veilige en vertrouwde werkomgeving voor de werknemers.

Uw profiel:

U beschikt over HBO werk- en denkniveau in de richting van HR en u beschikt over 3 tot 5 jaar relevante werkervaring. U heeft kennis op het gebied van HR en van financiële en arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. U heeft kennis van en bent vaardig in het opstellen van beleidsplannen en adviezen. U beschikt over adviesvaardigheden en bent discreet en confidentieel. U bent klant- en servicegericht en vaardig in het organiseren en coordineren. U bent toegankelijk, sociaal en hands-on. U beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Nederlands en Engels. Papiaments is een pre.

Het aanbod:

STINAPA biedt een uitdagende functie met een aantrekkelijke salaris en marktconform arbeidsvoorwaardenpakket in een dynamische omgeving.

Procedure:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw. Tahely Martis, Business Analyst bij Deloitte Dutch Caribbean via [email protected] of via telefoon: (+5999) 433 3391. Gelieve uw motivatiebrief en CV te e-mailen uiterlijk 22 mei 2023 naar [email protected]. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging.

