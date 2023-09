Vacature Winkelmedewerker Curaçao (parttime 16-32 uur)

Heinen Delfts Blauw is een van de bekendste producenten van Delfts blauw aardewerk. We bieden het best mogelijke aardewerk voor iedereen. Iedereen moet kunnen genieten van Delfts blauw. Van toerist tot zakenman. En van liefhebber van handschilderwerk tot designliefhebber. Heinen Delfts Blauw biedt daarom sier- en gebruiksproducten in alle prijsklassen. Voor het bedrijfsleven maken we relatiegeschenken op maat: handmatig of seriematig. En voor de toerist maken we souvenirs die zij graag kopen en cadeau doen.

Wie ben jij?

Een enthousiast persoon op zoek naar een leuke baan

Flexibel, communicatief en natuurlijk klantvriendelijk

Woonachtig op Curaçao

Bereid in de weekenden en avonden te werken

Representatief

Goede beheersing over de Nederlandse en Engelse taal

GRAAG ZIEN WE JOUW CV incl. PASFOTO EN MOTIVATIE TEGEMOET!

Contact: Kay Stoffelen. Mail: [email protected]