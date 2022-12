Vacature Zelfstandig Werkend Kok Curaçao

Als Zelfstandig Werkend Kok is er bij Toucan Beach meer mogelijk dan je denkt. Bij ons leer je wat gastvrijheid is: wij zeggen geen nee, maar bieden een alternatief.

De baan:

Het bereiden van gerechten

Het waarborgen van de kwaliteit van alle gerechten

Zorgen voor een hygiënische werkwijze

Wie ben jij? Je zit bomvol creatieve energie en gemotiveerd om samen met het team voor een goed draaiende keuken te zorgen. Je richt je op kwaliteit en daarbij heb je oog voor detail.

En:

Je hebt minimaal opleiding kok niveau 2

Minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie

Je bent flexibel inzetbaar, ook ‘s avonds en/of in het weekend/feestdagen

In het bezit van een geldige GGD kaart

Wat bieden wij: Je kunt je ontwikkelen in een veelzijdige functie. Wij zijn een groeiende organisatie die mee gaat met haar tijd en de trends. Daarnaast bieden wij doorgroeimogelijkheden en omdat ondernemen in ons DNA zit liggen er genoeg kansen.

Wie zijn wij: Toucan Beach is het overkoepelende bedrijf van de vier organisaties; Kontiki Beach Resort & Luxury Suits, Cabana Beach, Mood Beach en Wet&Wild. Toucan Beach is een familiebedrijf, waarbij eenieder met zijn unieke eigenschap maar samen als een team bijdraagt om de verwachting van onze gast te overtreffen. Daarnaast creëren wij bewustzijn voor de natuur en dragen we een steentje bij aan onze gemeenschap.

Ben jij het talent die wij zoeken? Stuur vóór 9 december 2022 jouw cv + motivatiebrief naar: [email protected]. Tot snel!

