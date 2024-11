Vacatures Curacao Vacature Ziekenverzorgenden IG Bonaire Melanie Zandwijk 05 november 2024

Over ZW-Groep Stichting Zorg en Welzijn Groep (ZW-Groep) is er voor mensen met een beperking, chronische ziektes en ouderen. Ons doel is om zelfredzaamheid, ontwikkelingsmogelijkheden en een goede levenskwaliteit voor onze cliënten te bevorderen en te waarborgen.

Ben jij onze nieuwe collega? Ben jij een betrokken en empathische zorgprofessional die graag een verschil maakt? Voor ons Thuiszorgteam zoeken we gedreven Ziekenverzorgenden IG (1 fte, fulltime) die persoonlijke zorg en aandacht voorop stellen. Als Ziekenverzorgende IG bied je zorg, ondersteuning en begeleiding aan chronisch en/of terminaal zieke cliënten in hun thuisomgeving, waarbij zelfstandigheid centraal staat.

Jouw verantwoordelijkheden

Dagelijkse zorg en begeleiding volgens het zorgplan, inclusief medicatietoediening.

Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en assisteren bij lichamelijk onderzoek.

Observeren van cliënten en rapporteren van bijzonderheden aan collega’s.

Signaleren en bespreken van behoeften en problemen van cliënten.

Vormgeven van de hulpvraag, behoeften en mogelijkheden van cliënten.

Contact onderhouden met familie, mantelzorgers en andere zorgverleners.

Wij vragen

Diploma Verzorgende IG (MBO niveau 3).

Ervaring of affiniteit met ouderenzorg.

Empathisch, geduldig, nauwkeurig en cliëntgericht.

Flexibel inzetbaar in wisselende diensten.

Sterke communicatieve vaardigheden en een collegiale instelling.

Wij bieden

Een afwisselende functie met verantwoordelijkheid in een betrokken werkomgeving.

Mogelijkheden voor bijscholing en persoonlijke ontwikkeling.

Salaris volgens FWG schaal 30: €2.055 – €2.787 bruto per maand.

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO ZW Groep 2025-2026.

Een enthousiast team waar samenwerking centraal staat.

Interesse? Herken jij jezelf in dit profiel? Stuur je motivatie en CV naar vacature@zwgroep.org. We kijken uit naar je reactie en hopen je binnenkort te verwelkomen in ons Thuiszorgteam!

12