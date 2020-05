Vacature Zorgprofessionals Mobiel IC Team Sint Maarten

Voor het oprichten van een Mobiel IC Team op Sint Maarten zijn wij met spoed op zoek naar ervaren artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen. Vanwege COVID-19 zijn wij voor dit project benaderd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel is om mobiele IC teams op te zetten waarbij de focus momenteel ligt op de ondersteuning van het ziekenhuis op Sint Maarten. Ben jij tussen 11 augustus en eind 2020 beschikbaar om minimaal 6 weken te worden ingezet binnen één van de mobiele IC teams? Dan kun jij op basis van detachering of als ZZP’er via Healthz naar Sint Maarten vertrekken.

De druk van COVID-19 op de Caribische zorgsector.

Ook op de Caribbean staat men op scherp vanwege het coronavirus. Waar de lokale ziekenhuizen normaal gesproken al krap bezet zijn als het op zorgprofessionals aankomt, ligt hier vanwege de coronacrisis nóg meer druk op. Om de patiëntenstroom en de werkdruk het hoofd te kunnen bieden, is er een dringende behoefte aan ervaren zorgpersoneel op de eilanden. Als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden maken wij ons sterk om Sint Maarten te helpen door bij te dragen aan het opzetten van deze mobiele IC teams.

Wij zijn op zoek naar de volgende artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen:

Intensivisten

IC verpleegkundigen

CCU verpleegkundigen

Recovery verpleegkundigen

Medium Care en High Care verpleegkundigen

Anesthesisten

Anesthesiemedewerkers

SEH verpleegkundigen

Ambulanceverpleegkundigen

Basis-/Ziekenhuisartsen

Beschikbaarheid en dienstverband tijdens deze opdracht.

Je bent minimaal 6 weken aaneengesloten beschikbaar tussen 11 augustus en eind 2020.

Tijdens dit project is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onze opdrachtgever. Je zal via Healthz bij het Sint Maarten Medical Center worden gedetacheerd. Anders dan normaal kom je dus niet direct bij het ziekenhuis, maar bij ons in dienst. Wij zullen een contract opstellen voor de duur van de opdracht en je het loon wordt direct door ons aan jou overgemaakt. Ook als jij werkzaam bent als ZZP’er komen we graag met je in contact. Belgische Zorgprofessionals worden eveneens uitgenodigd om op deze vacature te reageren.

Meer informatie of solliciteren als teamlid voor het mobiele IC team op Sint Maarten?

Reageren op deze oproep kan door contact op te nemen met Marjolijn Vlaar per mail op [email protected] of telefonisch via +31(0)20–2443798.

Als je inhoudelijk meer wil weten over onze opdrachtgevers op de Caribbean, neem dan een kijkje op onze vacaturepagina. (Graag linken naar www.healthz.eu/vacature) De voorwaarden zullen worden aangepast aan de situatie, maar je zal uiteraard met open armen worden ontvangen.



Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean.

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

