Vacatures Aruba Fair Trade Authority (AFTA)

De Aruba Fair Trade Authority (AFTA) is de onafhankelijke mededingingsautoriteit die gaat toezien op het bevorderen van een vrije en onvervalste concurrentie in alle sectoren van de Arubaanse economie. De AFTA zal haar toezichttaken, op basis van de Mededingingsverordening, onder andere uitvoeren door kartelvorming en het misbruiken van economische machtsposities tegen te gaan. Hiertoe beschikt de AFTA over effectieve bevoegdheden. Ook zal de AFTA de overheid gevraagd en ongevraagd adviseren over marktwerkingsvraagstukken. De AFTA is een zelfstandig bestuursorgaan dat onafhankelijk van de politiek, bedrijven of andere belangen haar taken zal uitvoeren. De Raad van Bestuur, bestaande uit maximaal 4 leden, waaronder een voorzitter, vormt het hoogste gezag binnen de AFTA. Het bestuur wordt ondersteund door een bureau. Het is de bedoeling dat de AFTA op termijn uitgroeit tot een geïntegreerde markttoezichthouder die ook als marktregulator optreedt en consumenten beschermt tegen oneerlijke handelspraktijken.



Voor de AFTA, die thans in oprichting is, zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende posities:

Directeur

De functie

Als Directeur bent u verantwoordelijk voor het integraal management ter realisatie van de strategische doelen van de organisatie, ook bent u medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en bepaling van de strategie van de organisatie. U draagt zorg voor het samenstellen van meerjarenplannen, jaarplannen en de begroting. U schakelt moeiteloos tussen strategie en operations. U draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie en u geeft leiding aan de medewerkers van AFTA. U adviseert en informeert de Raad van Bestuur en u bouwt en onderhoudt een breed netwerk aan relevante stakeholders.

Uw profiel

U heeft een afgeronde Wo-opleiding (bij voorkeur) in een juridische of economische richting en u heeft minimaal 5 jaar managementervaring. U heeft inzicht in bedrijfsvoering en kennis van financieel management. U bent daadkrachtig, resultaatgericht, flexibel en stressbestendig. U motiveert en overtuigt mensen op een prettige manier en bent in staat een positief werkklimaat te creëren. U bent integer en in staat onder druk evenwichtig, zorgvuldig en onafhankelijk te oordelen. U weet zich uitstekend in een politiek-bestuurlijke omgeving te bewegen. Verder beheerst u het Nederlands en Engels uitstekend, in woord en geschrift. Papiamento is een pre.

Senior Onderzoeker(s)

De functie

Als Senior Onderzoeker verricht u specialistische onderzoeks- en/of toezichtactiviteiten. U coördineert de totstandkoming en realisatie van integrale (multidisciplinaire) onderzoeks- en toezichtprogramma’s en plannen en u behandelt klachten en verzoeken voor ontheffingen en dergelijke. U stelt rapporten en beschikkingen op. Ook levert u een bijdrage aan de ontwikkeling en de uitvoering van de strategie van de AFTA. U onderhoudt contacten met stakeholders, u verdedigt standpunten, maatregelen en besluiten en verwerft hiervoor draagvlak.

Uw profiel

U heeft een afgeronde Wo-opleiding in een juridische of economische richting en u heeft minimaal 5 jaar relevante ervaring. U heeft kennis van of affiniteit met het werkveld en u beschikt over uitstekende onderzoeks-, analytische-, advies- en projectmanagement vaardigheden. Verder bent u leergierig, standvastig, integer en vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van standpunten. U beheerst Nederlands en Engels en bij voorkeur ook Papiamento uitstekend, in woord en geschrift.

Onderzoeker(s)

De functie

Als Onderzoeker verricht u specialistische onderzoeks- en/of toezichtactiviteiten. U plant, coördineert en neemt deel aan (brede) onderzoeken en u stelt rapporten, beschikkingen, en andere documenten op. U behandelt klachten en ontheffingsverzoeken. Verder draagt u bij aan de ontwikkeling van het mededingingstoezicht met interne adviezen en geeft u voorlichting en vertrekt u informatie aan derden.

Uw profiel

U heeft een afgeronde Wo-opleiding in een juridische of economische richting en minimaal 3 jaar relevante ervaring. U heeft kennis van of affiniteit met het werkveld en u beschikt over goede onderzoeks- en analytische vaardigheden. Verder bent u leergierig, standvastig, integer en vaardig in het (coördineren van) onderzoeken en in het geven van advies en voorlichting. U beheerst Nederlands en Engels en bij voorkeur ook Papiamento uitstekend, in woord en geschrift.

Manager Bedrijfsvoering

De functie

Als Manager Bedrijfsvoering verricht u bedrijfsvoeringstaken op het gebied van (financieel) administratieve-, facilitaire-, en managementondersteuning en op gebied van documentaire informatievoorziening en (externe) communicatie. U verricht coördinerende werkzaamheden, u houdt toezicht op de uitbestede facilitaire diensten, u verricht voorlichtingsactiviteiten en (meer complexe) secretariële werkzaamheden. Ook stuurt u de Medewerker Management Ondersteuning functioneel aan.

Uw profiel

U heeft een afgeronde hbo-opleiding en minimaal 3 jaar relevante ervaring. U bent een zelfstandige, veelzijdige, flexibele, resultaat- en klantgerichte professional die beschikt over goede probleemoplossende en organisatorische vaardigheden. Ook bent u vaardig in het verrichten van secretariële, administratieve en financiële werkzaamheden en in het verstrekken van advies en voorlichting. U beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en u beheerst de talen Nederlands, Engels en Papiamento in woord en geschrift.

Medewerker Management Ondersteuning

De functie

Als Medewerker Management Ondersteuning verleent u managementondersteuning aan de directie en andere collega’s. U verricht receptie- en telefonietaken, u stelt documenten en managementinformatie op, u bereidt vergaderingen voor, u notuleert en u bewaakt de voortgang en afdoening van afspraken en besluiten. Ook levert u een bijdrage aan de samenstelling van voorlichtingsmiddelen, publicaties en andere communicatie-uitingen.

Uw profiel

U heeft een relevante MBO opleiding en minimaal 3 jaar relevante ervaring. U bent een zelfstandige, flexibele, resultaat- en klantgerichte professional die vaardig is in het verrichten van secretariële en (financieel) administratieve werkzaamheden. U bent accuraat en in staat om beperkte financiële ondersteuning te verlenen. U beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en u beheerst de talen Nederlands, Engels en Papiamento in woord en geschrift.

Het aanbod

De AFTA biedt passende voorwaarden en een uitdagende en verantwoordelijke functie in een nieuwe jonge dynamische organisatie die een bijdrage zal leveren aan de economische welvaart van Aruba.

Procedure

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. Esther Baaij, Senior Manager BPS Consulting & Process Optimization, Deloitte op tel: +297 528 6200. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 30 juni 2023 e-mailen naar [email protected]. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Een referentie- en integriteitsonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.