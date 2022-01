Vacatures Krusada Bonaire

16 Gedeeld

Zoek jij een baan waarin je jouw enthousiasme voor de zorg aan de kwetsbare medemens kwijt kunt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij hebben op Bonaire de volgende vacatures open staan:

Vacature (woon)begeleider Re-integratie Project ex-gedetineerden

Vacature Teamleider Re-integratie Project ex-gedetineerden

Vacature (woon)begeleider Vrouwen opvang/blijf van mijn lijf huis

Vacature begeleider Daklozen dag opvang

Vacature green medewerker (Groententeelt)

Vacature begeleider Sociale Werkplaats

Fundashon (Stichting) Krusada is er om kwetsbare mensen met een verslaving, crimineel verleden, beperking, crisissituatie of anderszins, perspectief te bieden.

Meer informatie over onze organisatie? Ga naar https://fundashonkrusada.org of onze Facebook pagina https://www.facebook.com/fundashon.krusada.35/ .

Wil je solliciteren?

Wij zien graag je CV met motivatiebrief tegemoet per email naar [email protected]. Geef in het onderwerp aan voor welke functie je solliciteert. Inwinnen van referenties en het aanleveren van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

