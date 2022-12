Vacatures Verpleeghuis Bonaire

Fundashon Mariadal is een veelzijdige zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Ben je ziekenverzorgende of verpleegkundige en beschik je over de juiste diploma’s en ervaring? Kom dan bij Fundashon Maridal werken! Wij hebben plek voor jou in ons verpleeghuis Kas di Kuido.

Ben je ziekenverzorgende kijk dan hier:

https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures/113/ziekenverzorgende-verzorgende-ig-kas-di-kuido-verpleeghuis

Ben je verpleegkundige met affiniteit om in het verpleeghuis te werken? Dan is deze baan misschien iets voor jou:

https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures/95/verpleegkundige-kas-di-kuido-verpleeghuis

Wij bieden opties voor kortere en langere dienstverbanden.

Neem gerust vrijblijvend contact op met Kelly van de Wetering voor jouw mogelijkheden en de voorwaarden. Te bereiken via de mail [email protected]

