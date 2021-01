Vaccineren op de eilanden pas vanaf half februari

57 Gedeeld

Den Haag – De Caribische eilanden beginnen pas half februari met het vaccineren tegen corona. Dat schrijft Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Eerder wilde de Nederlandse minister van Volksgezondheid nog gelijktijdig beginnen met Nederland. Daar wordt morgen al gestart.

Op de eilanden worden de goedgekeurde vaccins van Pfizer/BioNTech gebruikt. Eerst zijn 60- plussers en zorgpersoneel aan de beurt.

De verwachting is dat het vaccin van AstraZeneca in te zetten is voor bredere vaccinatie doelgroepen op de eilanden.