Vakantiedagen ambtenaren zijn weer terug, nu nog indexeren

WILLEMSTAD – De drie vrije dagen die ambtenaren in 2020 moesten inleveren vanwege afspraken met Nederland krijgen ze weer terug. Voorwaarde was de inwerkingtreding van de landsverordening normering topinkomens.

Eerder besloot Forti al het vakantiegeld 2023 in juni uit te betalen. Dan komen ook de drie vakantiedagen er weer bij. De afbouw van de korting moet formeel worden goedgekeurd door de Rijksministerraad. De verwachting is dat dat morgen gaat gebeuren.

De vakbonden op Curaçao herinneren Pisas eraan dat met de teruggave van de vakantiedagen weliswaar een belangrijke stap is gezet, maar dat de regering ook aam de slag moet om andere gelden die ambtenaren nog moeten lrijgen in orde moeten worden gemaakt.

Zo is de uitbetaling van de loontrede over 2018 en 2019 nog niet gedaan en ook de indexering over die twee jaren heeft niet plaatsgevonden.