Vakantiegangers uit Amerika en Nederland moeten vanaf woensdag drie keer testen op Bonaire

5 Gedeeld

KRALENDIJK – Vakantiegangers uit Amerika en Nederland moeten vanaf woensdag drie keer testen voor een vakantie op Bonaire. Eén keer in eigen land voor vertrek, een zelftest bij aankomst en een tweede PCR-test vijf dagen daarna.

De gezondheidsautoriteiten hopen daarmee de komst van de Omikron-variant van Covid te vertragen. Die is er namelijk nog niet. De zelftest bij aankomst is gratis, die op de vijfde dag daarna moet gedaan worden bij een commercieel testbedrijf en kost dus geld. Ongevaccineerde reizigers moeten daarnaast verplicht vijf dagen in zelfquarantaine.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures