Gezondheidszorg Vakantieverblijf voor zorgbehoevenden op Curaçao Redactie 04-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In het tweede kwartaal van 2025 zal er op Curaçao een zorghotel geopend worden. Dit hotel biedt aangepaste vakantieverblijven voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Naast een comfortabel verblijf met alle benodigde hulpmiddelen, biedt Filomena ook de nodige verpleging, verzorging en begeleiding, zodat gasten zorgeloos kunnen genieten van hun vakantie.

Het Filomena Zorghotel is gelegen in het verkavelingsplan van Hofi St. Joris en richt zich op mensen die extra zorg nodig hebben tijdens hun vakantie. Het hotel biedt appartementen en een ervaren team van zorgprofessionals dat 24/7 klaarstaat. Dit maakt het mogelijk voor gasten om zich volledig te concentreren op het genieten van de omgeving, terwijl het team van Filomena voor alle praktische zaken zorgt.

De CEO van Filomena Zorghotel, Jardinee Nahr, een ervaren wijkverpleegkundige met een focus op kwaliteit van zorg, benadrukt dat zorg op maat van het grootste belang is. Ieder zorgplan wordt in overleg met de cliënt opgesteld, zodat deze de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. Het is het eerste zorghotel op het eiland dat zowel gelijkvloerse vakantieverblijven als verpleging, verzorging en begeleiding biedt.

Daarnaast biedt het hotel een speciale service voor mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen samen met hun familielid op vakantie komen en genieten van een zorgeloze tijd, terwijl het team van zorgprofessionals de volledige zorg overneemt. Dit biedt mantelzorgers de kans om even op te laden, wetende dat hun dierbare in goede handen is.

Voor langdurig zieke gasten die verliefd zijn op Curaçao, biedt Filomena ook de mogelijkheid van timesharing. Dit biedt de kans op een eigen stekje op Curaçao, met alle benodigde zorg binnen handbereik.