Vakbond Doen: Airconditioning in ieder klaslokaal

WILLEMSTAD – Onderwijsvakbond Doen pleit voor de installatie van airconditioning in ieder klaslokaal op Curaçao om het leerproces te waarborgen. Volgens de bond is het onmogelijk voor leerlingen om onder de huidige hittegolfomstandigheden les te volgen.

Doen benadrukt dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat concentratieproblemen zich voordoen in zeer warme omgevingen. De huidige situatie op scholen maakt het voor geen enkele leerling mogelijk om zich te concentreren of de les te begrijpen.

De vakbond is het wachten op een hitteprotocol zat en wil in plaats daarvan dat er structureel actie wordt ondernomen. Doen stelt dat airconditioning de enige effectieve maatregel is, maar benadrukt dat dit op een ecologisch verantwoorde manier moet gebeuren. Een plan voor de installatie van airconditioning in alle klaslokalen moet worden ontwikkeld en de benodigde financiële middelen moeten worden veiliggesteld.

Daarnaast dringt de bond aan op een uniform beleid met betrekking tot kledingvoorschriften en pleit voor de invoering van tropenroosters tijdens hete periodes. Doen doet een beroep op het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur om richtlijnen op te stellen voor warme perioden.

Volgens het voorstel van Doen zouden scholen tijdens een hittegolf om 11.30 uur (en om 10.30 uur tijdens een code oranje) moeten sluiten voor basisonderwijs, en om 12.30 uur (en om 11.30 uur tijdens een code oranje) voor voortgezet onderwijs. Daarnaast zouden scholen de vrijheid moeten hebben om zelf maatregelen te nemen, zoals het toestaan van luchtige kleding en het houden van extra drinkpauzes.