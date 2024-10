Economie Vakbond DOEN met salariseisen naar Raad van Ministers Dick Drayer 30-10-2024 - 2 minuten leestijd

Vakbond DOEN | Archieffoto

WILLEMSTAD – De vakbond DOEN heeft haar voorstel om de negatieve effecten van de 12,5 procent salarisverlaging in het onderwijs te verminderen, ingediend bij de Raad van Ministers. Het doel van DOEN is om de problemen die zijn ontstaan door het jarenlange gebrek aan aanpassingen in de salarisstructuur van het onderwijs, aan te pakken.

Het voorstel richt zich onder meer op het bevorderen van promoties voor werknemers die vastzitten in een verouderde salarisstructuur die al meer dan twintig jaar ongewijzigd is. Daarnaast wil DOEN de loonschalen van directeuren en adjunct-directeuren herzien, op basis van de lokale realiteit, zoals de grootte van de scholen. Verder pleit de vakbond voor aanpassingen in de loonschalen van onderwijsassistenten en een oplossing voor medewerkers die bij de schaalwijziging in maart 2023 achterstand hebben opgelopen.

Tijdens het overleg stelde de minister van Onderwijs voor om een multidisciplinair team in te zetten om het voorstel van DOEN te beoordelen, in plaats van een commissie met vertegenwoordigers van BPD, OWCS en de vakbond. Volgens de minister biedt een team met diverse expertise een betere aanpak, hoewel deze werkwijze meer tijd vereist dan de drie weken die DOEN had voorgesteld.

Verontrustende uitkomsten

Uit een enquête onder 250 medewerkers blijkt dat 75 procent overweegt het onderwijs of zelfs het land te verlaten, terwijl 66,7 procent van de deelnemers aangeeft zich gedemotiveerd te voelen. DOEN noemt dit zeer zorgwekkend en benadrukt de urgentie van concrete actie.

De vakbond werkt momenteel aan een aanvullende brief die uiterlijk vrijdag wordt ingediend bij de Raad van Ministers. DOEN benadrukt dat het niet zal stilzitten en blijft aandringen op een concrete beslissing van de Raad om de situatie in het onderwijs aan te pakken.

