Vakbond FNV zet zich in voor Curaçaose cabinepersoneel van TUI

WILLEMSTAD – In de meest recente gesprekken tussen de Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV en TUI fly is er belangrijke vooruitgang geboekt in een aantal cruciale kwesties, waaronder de vertegenwoordiging van Curaçaose cabinepersoneel.

De FNV heeft bevestigd dat ze zich ook wil inzetten voor de belangen van het Curaçaose cabinepersoneel. Op verzoek van de leden, streeft de FNV naar onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden voor cabinepersoneel in Curaçao.

Ze hebben echter benadrukt dat dit alleen mogelijk is als ze de leden adequaat kunnen vertegenwoordigen.

De vakbond heeft al sinds oktober vorig jaar duidelijkheid gevraagd aan TUI over hun standpunt met betrekking tot vertegenwoordiging door FNV. TUI fly heeft toegezegd hier in augustus op terug te komen.

Thuisbasis

De luchtvaartmaatschappij zet Curaçaos’ cabinepersoneel voornamelijk in op de route Curaçao, Aruba en Bonaire – Amsterdam met Curaçao als thuisbasis. Op dit moment heeft TUI een kleine 24 Caribische flight attendants in dienst.

Er werken in totaal 185 medewerkers bij de reisorganisatie op Curaçao, verdeeld over het hoofdkantoor, cabin crew en de TUI winkels.