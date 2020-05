Valika Smeulders hoofd geschiedenis Rijksmuseum

26 Gedeeld

Willemstad – Een bijzondere benoeming in het Rijksmuseum gisteren.

Voor het eerst in de geschiedenis van deze respectabele instelling krijgt een Caribische Nederlander er een topfunctie: dr. Valika Smeulders. Zij wordt per 1 juli het nieuwe hoofd van de Afdeling Geschiedenis.

De Curaçaose is sinds 2017 conservator in Amsterdam en gespecialiseerd in cultureel erfgoed, diversiteit en het koloniale verleden. Zij werkt mee aan een expositie over het Nederlandse slavernijverleden die dit jaar dit jaar zou openen in het Rijks. Vanwege Corona is die uitgesteld tot 2021.

