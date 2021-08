Valse 100-gulden bankbiljetten in omloop op Curaçao

76 Gedeeld

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten heeft geconstateerd dat er op Curaçao valse bankbiljetten van 100 gulden in omloop zijn aangetroffen.

De valse briefjes zijn te herkennen aan het soort papier wat anders is, de letter N en A zijn te zien zonder het biljet tegen het licht te houden, de briefjes hebben allemaal hetzelfde serienummer en de goudkleurige folie is op de vervalste briefjes donker.

De CBCS vraagt het publiek om alert te zijn en een biljet, met name biljetten van 100 gulden, te controleren alvorens dit aan te nemen. Wanneer je serieuze twijfels hebt over de echtheid van een bankbiljet, wordt geadviseerd dit te weigeren en de politie in te schakelen.

