Van Aanholt en partner pakken goud in Marseille

MARSEILLE – Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben goud gepakt op de laatste dag van de olympische testwedstrijd in Marseille. Zaterdag waren was het Curaçaos’-Nederlandse duo al zeker van zilver in de 49’erFX-klasse.

Toen war er alleen nog de medalrace te gaan, maar uiteindelijk ging vlak voor de start alle spanning van de afsluitende race af. De Zweedse Vilma Bobeck en Rebecca Netzler, de enige overgebleven concurrenten, gingen door een blessure niet van start.