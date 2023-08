Van Aanholt en partner redelijk gestart op WK

DEN HAAG – Regerend wereldkampioenen Odile van Aanholt en Annette Duetz zijn ondanks een knieblessure van Duetz redelijk begonnen aan de WK zeilen in Den Haag. Het duo staat na drie races twaalfde in de 49erFX-klasse.

De Curaçaose Van Aanholt en Duetz waren blij dat ze gewoon het water op konden nadat een recente trainingsblessure hun deelname aan de regatta bedreigde. Duetz zeilt in Den Haag met een kniebrace.

“We waren hier vorige week aan het trainen toen er 20-25 knopen stond en ik blesseerde mijn knie”, zei Duetz. “Dus om hier te racen is al een opluchting en een grote stap voor ons. Negentig procent van die dingen die ik moet doen gaan goed. We gingen hard vandaag, daar putten we wel vertrouwen uit.”