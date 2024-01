Van der Stokstraat in Willemstad weer tweerichtingsverkeer 

WILLEMSTAD – De Van der Stokstraat in Willemstad wordt vanaf 2 februari weer een tweerichtingsverkeerstraat. Dat meldt De Dienst Openbare Werken. Deze wijziging is gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid en verkeersveiligheid in het gebied.

De Van der Stokstraat, die aansluit op de Franklin D. Rooseveltweg, functioneerde eerder ook al als tweerichtingsweg. De verandering naar een eenrichtingsweg in het verleden was een veiligheidsmaatregel, voornamelijk vanwege het beperkte zicht voor automobilisten die het terrein van de voormalige UTS (nu FLOW) verlieten.

Maar de locatie van de voormalige UTS is inmiddels gesloten en levert geen verkeersrisico’s meer op. Daarom heeft de Dienst Openbare Werken besloten om de Van der Stokstraat terug te veranderen naar een tweerichtingsverkeer. Deze aanpassing is een stap naar het verbeteren van de verkeersdoorstroming en het verhogen van de veiligheid voor alle weggebruikers in dit deel van de stad.

De Dienst Openbare Werken benadrukt het belang van deze wijziging en vraagt weggebruikers om rekening te houden met de nieuwe verkeerssituatie vanaf 2 februari.