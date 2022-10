Van Huffelen: demografische ontwikkeling Curaçao moeilijk te duiden vanwege Venezuela

WILLEMSTAD – De demografische ontwikkelingen voor Curaçao zijn volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen lastig te duiden. Dat schrijft zij in het kader van de begrotingsbehandeling aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.

Die had gevraagd naar de actuele inwonersaantallen van de Caribische eilanden en de ontwikkeling daarvan in de komende jaren.

Op Curaçao is sprake van vergrijzing van de bevolking, maar de ontwikkelingen zijn volgens Van Huffelen sterk afhankelijk van regionale ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de migratiebeweging van vluchtelingen uit Venezuela.

Daling

Volgens het Curaçao Bureau voor de Statistiek telde het eiland per 1 januari 2022 151.066 inwoners. Dat is een daling in vergelijking met het inwoneraantal per 1 januari 2021. toen was het inwonertal 153.671 zielen.

Daarbij noemt de staatssecretaris dit getal een onzekere schatting, omdat er afgelopen jaar een toename te zien was in het aantal ongedocumenteerde

vluchtelingen afkomstig uit Venezuela die zich op Curaçao hebben gevestigd.

UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, schat dat er momenteel ruim 15.000 Venezolaanse vluchtelingen verblijven op Curaçao. Dat staat gelijk aan ongeveer tien 10 procent van de bevolking.