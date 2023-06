Van Huffelen: Geen sprake van belastingkwijtschelding op Curaçao, wel verjaring

DEN HAAG – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties benadrukt dat er geen sprake is van wettelijke kwijtschelding in het Curaçaose fiscale invorderingsrecht. Dat zegt zij in antwoord op Kamervragen over het gewijzigde belastinginvorderingsbeleid op Curaçao. Daarbij worden belastingschulden van 2017 niet meer ingevorderd.

De wijziging houdt in dat belastingaanslagen van vóór 2018 kunnen verjaren als de invordering ten minste vijf jaar wordt gestaakt. De bevoegdheid hiervoor ligt bij de Curaçaose Ontvanger der Belastingen en niet bij de minister van Financiën of de belastinginspecteur.

De wijziging heeft betrekking op belastingschulden van minder dan een miljoen gulden, terwijl aanslagen naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek, schulden van een miljoen gulden of hoger die wel kunnen worden betaald, en aanslagen waarvan de verschuldigde bedragen reeds op een derdenrekening zijn gestort, nog steeds actief worden ingevorderd.