Van Tinder tot koffiebranderij op Curaçao

Fotobijschrift: De 70-jaar oude traditionele Italiaanse koffiebrander brandt tussen 100-150 kg koffiebonen per uur

WILLEMSTAD – Wat voor Marion van Gennip en Rakesh Boedhai als datingavontuur op Tinder begon, eindigt binnenkort in een koffiebranderij op Curaçao. Curacao.nu ging in gesprek met Marion.

Tot december 2021 wisten de twee niet van elkaars bestaan af. De vonk sloeg over via de datingsite Tinder. Een maand later gingen Marion en Rakesh samen op vakantie naar Aruba. Marion: “Daar werd eigenlijk al gauw duidelijk dat op het gebied van de liefde het niets tussen ons zou worden, maar dat we juist op zakelijk gebied wel een heel sterk team zijn.” En zo werd het idee geboren om samen een zaak op Curaçao te gaan beginnen. Rakesh runt de branderij dan van een afstand. Die blijft voorlopig in Nederland wonen.

Nieuwe kans

Marion gaat helemaal alleen de overstap maken en zich vestigen op het eiland. “Rakesh heeft momenteel een goedlopende brood- en koffiekar in Nederland. Daarnaast heeft hij vier kleine kinderen, waardoor hij niet naar Curaçao kan emigreren. Ik heb zelf ook twee zonen en een dochter, maar die zijn al het huis uit. Bovendien ben ik al in de 50, werk ik in de zorg als zzp’er en is het voor mij dus gemakkelijker om hier alles achter te laten.” Marion ziet dit als een nieuwe kans en een tweede leven.

Thuiskomen

Waarom het stel voor Curaçao heeft gekozen? “Ik ben er in 2018 op vakantie geweest en was op slag verliefd. Die liefde is nooit meer weggegaan. Ik had eindelijk het gevoel van ‘thuiskomen’. Door onze vakantie in Aruba is dit gevoel alleen maar groter geworden”, legt de onderneemster uit. De lokale contacten die zij hebben opgebouwd via Facebook en Instagram, zijn naar haar zeggen ook heel enthousiast. “We krijgen overal een warm welkom.”

Unieke smaak

De verwachting is dat de deuren van ‘Caribbean Roastery’ in het najaar van 2022 opengaan. De twee importeren zelf de koffiebonen uit Colombia en Brazilië zodat zij, naar eigen zeggen, een eerlijke handel kunnen garanderen. De bonen worden vervolgens op traditionele Italiaanse wijze op hout gebrand, zodat ze een unieke smaak krijgen. “Door gebruik te maken van deze techniek, komen de harsen en suikers vrij en dit heeft een positief effect op de smaak”, legt Marion uit. “Een andere reden dat wij op hout branden is dat wij ons bewust zijn van de klimaatverandering en het milieu en daarom geen fossiele brandstoffen gebruiken.”