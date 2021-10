Vanaf maandag kans op meer regen

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Na dagen met veel wind en stof, neemt de wind neemt af en zal de komende dagen over het algemeen matig zijn en uit oostelijke richting komen. Sahara stof zal ook wegtrekken uit de lokale regio.

De gevoelstemperatuur zal nog steeds hoog zijn, met een dagtemperatuur rond de 32 graden is het iets lager als de 33 of 34 graden van de laatste weken. Komende dagen is het overwegend zonnig en blijft het droog maar een lokale bui is niet helemaal uitgesloten.

Tegen maandag en de dagen daarna zullen opnieuw de oostelijke Caraïben en later ook de noordelijke eilanden van de Caraïben worden getroffen door een sterkere verstoring en kan er aanzienlijke regenval zijn die zelfs tot overstromingen kan leiden. Voor de ABC-eilanden kan de aanwezigheid van deze verstoring ook leiden tot meer regen en onweersbuien.

