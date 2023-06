Vanaf maandag staat NTR en Powned stil bij slavernijverleden op NPO Radio1

VLISSINGEN – In de week van 26 juni staat 5 Dagen (NTR/PowNed) helemaal in het teken van Keti Koti en de herdenking van de afschaffing van de slavernij. In de aanloop naar de herdenking staat de gele NPO Radio 1-bus met presentatoren Jo van Egmond en Ajouad El Miloudi in Vlissingen, een stad die een grote rol speelde in de Nederlandse slavenhandel. Verslaggever Mirthe van der Drift doet verslag vanaf de Caribische eilanden, waar de slavenschepen vanuit Vlissingen aankwamen.

Zeeuwse slavenhandelaren in Middelburg en Vlissingen vervoerden en verhandelden bijna de helft van de 600.000 door Nederland slaafgemaakten. Vlissingen profiteerde hier flink van, en dat maakte de stad de koploper in de Nederlandse slavenhandel. Op 1 juli gaat de gemeente Vlissingen excuses aanbieden voor het slavernijverleden van de stad.

De sporen van het slavernijverleden zijn nog steeds op vele manieren zichtbaar en voelbaar in de huidige samenleving. Wat voor rol heeft het slavernijverleden op het heden? Waarom is Keti Koti zo belangrijk? En hoe kijken mensen in Vlissingen en op de Caribische eilanden naar het slavernijverleden?

5 Dagen staat de hele week in het teken van Keti Koti en de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Caribische eilandenVanuit de Caribische eilanden doet Mirthe van der Drift elke uitzending verslag over het slavernijverleden, de doorwerking daarvan op de huidige maatschappij, de betekenis van excuses en de manier waarop de afschaffing van slavernij daar gevierd wordt. NPO Radio 1-bus in VlissingenDe gele bus van NPO Radio 1, met Jo van Egmond en Ajouad El Miloudi, staat de hele week in Vlissingen.

5 Dagen live vanuit Vlissingen en de Caribische eilanden. Maandag 26 juni, dinsdag 27 juni, woensdag 28 juni, donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni van 20.00 tot 20.30 uur op NPO Radio 1. Zie ook de website van 5 Dagen.