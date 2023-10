Vanaf vandaag wegwerkzaamheden aan de Architectenweg 

WILLEMSTAD – Vandaag gaat de Architectenweg in Saliña nieuw asfalt krijgen. De verbindingsweg bij de Koksmaat op de Nieuwe Caracasbaaiweg en de straat waar ook de Raad van Advies is gevestigd is er slecht aan toe. Automobilisten moeten al enige tijd om de gaten in het wegdek heenrijden.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het schrapen en verwijderen van de oude asfaltlaag en het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt. Dit maakt deel uit van het ‘Life Extension’-project van het ministerie van Verkeer en Vervoer.

De Curaçaose Wegenbouw Maatschappij CWM is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze werkzaamheden, die een week gaan duren.

Tijdens de werkzaamheden kunnen bewoners en bedrijven die aan deze straat zijn gevestigd, hun woning of vestiging normaal bereiken. Voor alle andere automobilisten zijn er alternatieve routes beschikbaar zijn, aangegeven met oranje kegels en borden.