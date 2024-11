Sport Vanavond cruciale wedstrijd voor Dick Advocaat Dick Drayer 18-11-2024 - 1 minuten leestijd

Foto-Dick Drayer

WILLEMSTAD – De Curaçaose nationale voetbalploeg speelt vanavond om 19.00 uur een beslissende wedstrijd tegen St. Lucia in het Ergilio Hato Stadion, in het kader van de CONCACAF Nations League. Deze wedstrijd bepaalt of de ploeg van Dick Advocaat zijn doelen in dit toernooi behaalt: promotie naar Liga A en rechtstreekse kwalificatie voor de Gold Cup.

Curaçao staat momenteel aan kop van Groep B in Liga B, met één punt voorsprong op St. Lucia. Dit betekent dat een gelijkspel voldoende is om promotie naar Liga A en een plek in de Gold Cup veilig te stellen. Bij verlies mist Curaçao de promotie en moet het hopen op een kans in de voorrondes van de Gold Cup.

Opstelling

Na de overtuigende overwinning tegen Saint Martin (0-5) wordt verwacht dat bondscoach Advocaat grotendeels dezelfde opstelling zal hanteren. Maar wijzigingen zijn mogelijk. Jurich Carolina zou in het centrum van de verdediging kunnen starten, ter vervanging van Roshon van Eijma of Juriën Gaari. Op het middenveld zou Brandley Kuwas de rol van nummer 10 kunnen overnemen van Jeremy Antonisse.

0