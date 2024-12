Weer en klimaat Kans op een natte jaarwisseling Maarten Schakel 31-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao heeft kans op een regenachtige oudjaarsdag en -avond. Dat meldt de Meteo. Vandaag wordt half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui.

Een koudefront boven het oostelijke en centrale deel van de Caribische zee zorgt voor gunstige omstandigheden voor de vorming van bewolking. Daaruit kan de nodige regen vallen. Volgens Weerplaza.nl is de verwachting in de avonduren een regenval van 0,4 millimeter per uur.

Oudjaarsdag begon in de ochtend al met een bui. Dit weerbeeld kan volgens de Meteo zeker tot donderdag 2 januari aanhouden.

2.327