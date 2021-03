Op Curaçao is vandaag iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal werden vandaag 633 coronatesten afgenomen. Er zijn 140 personen positief getest. Een testratio van 22,1 procent.

In het ziekenhuis zijn twee mensen opgenomen en er is één iemand opgenomen op de intensive care. Er liggen nu negen personen in het ziekenhuis, van wie vier op de intensive care. Er zijn veertien personen genezen.

Het aantal actieve cases is nu 736.