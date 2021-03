WILLEMSTAD – Er zijn vandaag 142 personen positief getest. In totaal werden 622 coronatesten afgenomen. Een testratio van 22,8 procent. Er zijn 17 personen genezen.

Er is een iemand ontslagen uit het ziekenhuis, maar ook iemand opgenomen. Daarnaast is er weer iemand overgebracht naar de intensive care. Er liggen nu acht personen in het ziekenhuis, van wie drie op de intensive care. Het aantal actieve cases is nu 611.