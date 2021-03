26 Gedeeld

WILLEMSTAD – Er zijn vandaag 91 personen positief getest. In totaal werden 527 coronatesten afgenomen. Een testratio van 17,2 procent. Er zijn zeven personen genezen. Er is 1 persoon opgenomen in de CMC. Er liggen 5 personen in het ziekenhuis van wie één iemand op de intensive care. Het aantal actieve cases is nu 324.