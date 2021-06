Vandaag D-day voor eerste groep eindexamenkandidaten middelbare school

WILLEMSTAD – Vandaag is het D-day voor een groot aantal middelbare scholieren op Curaçao en Bonaire. Zij krijgen te horen of ze in één keer zijn geslaagd. Vanwege de coronapandemie is het tijdschema aangepast. De toetsen zijn verdeeld over drie tijdvakken.

De uitslag van het eerste tijdvak wordt vandaag dus bekendgemaakt. Het tweede tijdvak begint komende maandag, 14 juni. Leerlingen mogen ervoor kiezen om dan pas eindexamen te doen. De uitslagen uit de tweede fase zijn op 2 juli. Op 15 juli horen de laatste leerlingen of ze geslaagd zijn.

