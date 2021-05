Vandaag laatste Statenvergadering oude samenstelling

11 Gedeeld

WILLEMSTAD – Vandaag vergaderen de Staten voor het laatst in hun huidige samenstelling. Dat is om 10.00 uur in het vakbondsgebouw van PWFC bij post 5.

Het eigen parlementsgebouw aan het Wilhelminaplein is te klein om aan de coronaregels te kunnen voldoen. Ieder Statenlid krijgt vijf minuten spreektijd om afscheid te nemen.

Morgen vergaderen de Staten in de nieuwe samenstelling, nadat ze door de gouverneur zijn beëdigd. Het parlement kiest daarna Charetti America van de MFK als nieuwe voorzitter.