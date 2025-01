Nieuws Curaçao Vandaag opening Curaçaose Karnaval Redactie 11-01-2025 - 4 minuten leestijd

Het Curaçao Carnaval 2025 belooft weer een uitbundige viering te worden met kleurrijke parades en feestelijke evenementen. Het seizoen begint vandaag en loopt door tot 8 maart. De opening van het carnavalsseizoen is vanavond in het Curaçao Festival Center. Deze avond markeert de start van bijna twee maanden vol festiviteiten, waarin de straten van Curaçao gevuld worden met muziek, dans en cultuur. Het thema van dit jaar is toepasselijk ‘Nos Karnaval’ (Ons Carnaval).

Foto: Èxtra

De eerste parade van het seizoen, de Paardenparade, vindt plaats op zondag 16 februari van 14:00 tot 19:00 uur. De parade begint in het centrum van Willemstad, bij het Brionplein in Otrobanda, en volgt een route langs de Roodeweg en de F.D. Rooseveltweg om uiteindelijk te eindigen bij de kruising Jan Noorduynweg. Deze parade biedt een spectaculaire mix van praalwagens en deelnemers in traditionele kledij, terwijl bezoekers langs de route genieten van het feestelijke spektakel.

Een week later, op zondag 23 februari, is het tijd voor de jongste deelnemers om te schitteren tijdens de Kinderparade. Van 14:00 tot 19:00 uur trekken kinderen in kleurrijke kostuums langs een route van ongeveer vijf kilometer. De parade begint bij de Palù Blanku-rotonde, slingert zuidwaarts over de Schottegatweg West en eindigt bij het Brionplein. Het evenement laat de energie en creativiteit van de jeugd zien en is een favoriet onder gezinnen.

Op vrijdag 28 februari neemt de Tienerparade het stokje over. Van 18:00 tot 23:00 uur trekken tieners door de straten van Willemstad, waarbij ze dezelfde route volgen als de Paardenparade. Deze avondparade is een dynamisch feest vol muziek en dans, waarbij de creativiteit van de tieners in hun kostuums en bewegingen naar voren komt.

De Bandabou Carnaval Parade brengt het carnaval naar de westkant van het eiland. Op zaterdag 1 maart, van 15:00 tot 20:00 uur, trekt deze parade langs de Kaminda Prospero Popo Rojer en eindigt bij de voetbalclub Centro Social Deportivo Barber. Het is de enige parade buiten Willemstad en biedt een unieke kans om carnaval te vieren in een meer ontspannen, landelijke sfeer.

Gran Marcha

Op zondag 2 maart vindt de Gran Marcha plaats, de grootste en meest spectaculaire parade van het seizoen. Vanaf 11:00 uur vullen dansers en praalwagens de straten van Willemstad met een zee van kleuren en energie. De route volgt opnieuw de F.D. Rooseveltweg, met duizenden toeschouwers die zich langs de wegen verzamelen om dit hoogtepunt van het carnaval te vieren.

Het carnaval wordt traditioneel afgesloten met twee afscheidsparades. Op maandag 3 maart mogen de jongeren en tieners nog één keer stralen tijdens hun afscheidsparade, die van 14:00 tot 20:00 uur duurt en dezelfde route volgt als de Tienerparade. Op dinsdag 4 maart vindt de hoofdafscheidsparade plaats, beter bekend als de Lichtjesparade. Van 18:00 tot 01:00 uur worden de straten van Willemstad verlicht door fonkelende kostuums en praalwagens, terwijl de deelnemers en toeschouwers afscheid nemen van het carnavalsseizoen.

Slotfeest in het Curaçao Festival Center

Het carnavalsseizoen wordt op zaterdag 8 maart afgesloten met een groot slotfeest in het Curaçao Festival Center. Hier vieren deelnemers en bezoekers samen het einde van een seizoen vol muziek, dans en onvergetelijke momenten.