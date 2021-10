Vandaag uitspraak hoger beroep tegen Arubaanse oud-minister Croes

84 Gedeeld

Archieffoto’s – Paul Croes

ORANJESTAD – Oud-minister van Sociale Zaken en Arbeid, Paul Croes hoort vandaag of hij per direct de cel in moet. De drie rechters van het Hof doen uitspraak in hoger beroep.

De voormalige AVP-minister werd in februari 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Onder meer voor ambtelijke omkoping, witwassen, ambtsmisbruik en deelneming aan een criminele organisatie. Hij liet zich ruim drie jaar lang keer op keer door anderen betalen of belonen voor zijn eventuele hulp bij het verkrijgen van werkvergunningen.

Croes zelf vindt dat een klein eiland nu eenmaal meebrengt dat dezelfde mensen die politici daarvoor wat terug moeten krijgen.

