Vandaag uitspraak islanormen

WILLEMSTAD – De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak tussen Clean Air Everywhere en de overheid over de nieuwe milieunormen voor de Isla. Althans als die niet weer wordt uitgesteld. Zes keer eerder gebeurde dat.

Volgens milieubeweging SMOC is een uitspraak vandaag zeer belangrijk omdat Corc de raffinaderij binnenkort gaat exploiteren. Mocht er vandaag weer uitstel zijn, dan zal SMOC een kort geding starten om te voorkomen dat er een milieuvergunning wordt afgeven op basis van de oude vervuilende normering.

Lees ook: