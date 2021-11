Vandaag weer zes cruiseschepen op Sint Maarten

2 Gedeeld

Foto – Mark Williams

PHILIPSBURG – Vandaag komen er voor het eerst dit seizoen weer zes cruiseschepen aan op Sint Maarten. De laatste keer dat dat gebeurde was voor de start van de covid-pandemie in maart 2020. Het jaar ervoor brachten 565 cruiseschepen nog 1,6 miljoen toeristen naar Sint Maarten.

De zes schepen van vandaag brengen iets meer dan 7500 toeristen naar het eiland. Dat zouden er meer kunnen zijn, maar veel cruiseschepen varen nog op halve bezetting. De schepen die vandaag aankomen zijn onder meer de Sky Princess, de Explorer of the Seas en Jewel of the Seas.

