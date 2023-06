Vandalen stelen koperbedrading Aqualectra tijdens black-out, bewoners nog steeds zonder stroom

WILLEMSTAD – Bijna een dag nadat Curaçao getroffen werd door een black-out zitten sommige bewoners in de wijk Ronde Klip nog steeds zonder stroom. Vandalen hebben volgens Aqualectra geprofiteerd van de stroomstoring door koperbedrading te stelen.

Als gevolg hiervan zitten de bewoners nog steeds in enkele gebieden zonder stroom. De wijk had de afgelopen weken al last van koperdiefstal en ontdekte vanochtend dat er opnieuw bekabeling was gestolen.

De stroomproducent en leverancier betreurt de gang van zaken en bestempeld de vandalen als misdadigers. Tegen hen is aangifte gedaan. De politie is gevraagd ook helers van koper in het onderzoek te betrekken.

Bewoners die nog steeds zonder stroom zitten wordt gevraagd om dit direct te melden via Aqualectra’s gratis lijn.