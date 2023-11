Vanmiddag landt de eerste Corendonvlucht uit Amsterdam op Curaçao

WILLEMSTAD – De eerste Corendon-vlucht is om 12.18 Nederlandse tijd vertrokken vanaf Schiphol naar Curaçao. Vlucht CD599 wordt uitgevoerd met een Airbus A350-900. Vanmiddag 17.10 landt het toestel op Hato-airport.

Bij het vertrek van de eerste vlucht waren er volgens Luchtvaartnieuws enkele prominente figuren aanwezig, waaronder Corendon-oprichter Atilay Uslu, CEO Steven van der Heijden en Ruisandro Cijntje, de Curaçaose minister van economische ontwikkeling.

Corendon vliegt drie keer per week op Curaçao en vanaf medio december zelfs vijf keer per week.

Airbus

Het toestel is geleaset van de Spaanse chartermaatschappij World2Fly en biedt plaats aan 432 passagiers in de Economy Class. Opvallend in de cabineconfiguratie zijn de rijen met extra beenruimte en een speciale Only Adult-zone.

Elke stoel is uitgerust met een entertainmentscherm en het stoelarrangement is in een 3-3-3 opstelling.

Voor de reizigers zijn er tickets beschikbaar vanaf 398 euro voor een retour, exclusief ruimbagage. Deze tickets zijn los verkrijgbaar, maar kunnen ook als onderdeel van een pakketreis worden geboekt. Passagiers kunnen aan boord genieten van maaltijden geïnspireerd door de Curaçaose keuken.