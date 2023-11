Vanmiddag uitspraak of moordzaak Vernon Rombley herzien gaat worden

WILLEMSTAD – Vanmiddag om half twee bepaalt de rechtbank in Willemstad of de moordzaak Rombley herzien gaat worden. Advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger hebben een herzieningsverzoek ingediend bij het Hof op Curaçao in de zaak waarbij Rombley in 2014 een supermarkteigenaar zou hebben doodgeschoten.

Volgens het bekende advocatenduo blijkt uit nieuw onderzoek dat hij de schutter niet geweest kan zijn. Het hardste mogelijk ontlastende bewijs: de schutter zou een stuk kleiner zijn dan Rombley. De jongen – die nooit eerder met justitie in aanraking is geweest, kwam in beeld bij de politie omdat hij meisjes whatsappberichtjes stuurde waarin hij de moord bekende. Toch houdt hij vol onschuldig te zijn, zo bleek in de KRO-NCRV documentaireserie De zaak-Rombley .

Het advocatenduo Knoops onderzocht de zaak-Rombley met een team van deskundigen, onder wie een oud-politiechef van Caribisch Nederland. Dat deden zij vanuit het Nederlandse Innocence Project, dat onderdeel is van een internationaal netwerk van organisaties die opkomen voor mogelijk onterecht veroordeelden.