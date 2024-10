Nieuws uit Nederland Vanuit Curaçao de wereld over met een zeilboot vol coke Dick Drayer 26-10-2024 - 4 minuten leestijd

De drugs werd volgens het OM via zeilboten naar Europa verscheept. © Beeldbewerking Oost

DEVENTER – Hij zou volgens justitie een handlanger zijn van een Friese drugsbende, met aan het hoofd de bejaarde ‘drugsopa’ Jan van R. (81). Maar volgens de Deventer verdachte U. (50) zit de vork heel anders in de steel. Van het verwijt dat hij met zijn zeilboot, de Favorita, blokken cocaïne vanuit onder andere Curaçao de Atlantische Oceaan oversmokkelde, moet hij namelijk helemaal niets weten tijdens een voorbereidende rechtszaak, schrijft Daan Brunsman op OOST.NL: “Ik vind dat de boel een beetje gemanipuleerd wordt.”

De Friese bende wordt ervan verdacht ruim twee jaar lang blokken cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa te hebben verscheept. Dit deed de groep volgens justitie met zeilboten. In april van dit jaar werden er door de politie negen verdachten in de boeien geslagen – onder wie zeven Friezen en Deventenaar U.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat U. met zijn zeilboot de Favorita minstens één keer de oversteek maakte met een boot vol cocaïne. Wel is het volgens de officier van justitie in dit stadium van het onderzoek nog moeilijk om precies te achterhalen hoe vaak de reis is gemaakt, en hoeveel coke er precies is verscheept tijdens de tochten: “De versleutelde chats worden op dit moment bestudeerd.”

De bende wordt beschuldigd van grootschalige smokkel vanuit meerdere landen in de tropen. Zo zouden de verschillende boten van de Friese groep onder meer hebben aangemeerd in Curaçao, Saint Lucia, Suriname en Brazilië. Vanuit daar zouden de schuiten koers hebben gezet richting Europa. Naar Spanje en Portugal om precies te zijn.

Satelliettelefoons

De smokkeloperatie gebeurde volgens justitie op professionele wijze. Het OM heeft namelijk bewijzen in handen die volgens hen aantonen dat de bende meerdere zeilboten heeft gekocht en het in bezit was van meerdere satelliettelefoons en zeekaarten. “Voor het aansturen of monitoren van cocaïnetransporten”, aldus het Openbaar Ministerie.

Daarnaast denken de opsporingsdiensten ook over bewijzen te beschikken die aantonen dat de bende daadwerkelijk contact heeft gehad met Zuid-Amerikaanse coke handelaren.

Duitse handelaar

Maar van al deze verwijten moet Deventenaar U. echt helemaal niets weten: “Ik vind dat de boel een beetje gemanipuleerd wordt. Ik word ergens bij betrokken waar ik helemaal niets mee te maken heb”, zegt de verdachte in de Zwolse rechtbank. Zijn lezing: hij heeft voor een Duitse botenhandelaar een boot gekocht en opgehaald vanuit Curaçao. Niets meer, niets minder.

Hij zou deze boot, de Favorita, voor een commissie naar Nederland hebben gebracht. Van drugssmokkel zou volgens U. dan ook geen enkele sprake zijn.

Deze verklaring beaamt de advocaat van de Deventenaar: “Het kan zo zijn dat ze (de Friezen, red.) dachten; we liften mee met deze boot die van Zuid-Amerika naar Nederland wordt gebracht (…) maar mijn cliënt heeft helemaal niets te maken met deze transporten.”

Nog een reden waarom U. vindt dat hij helemaal niets te maken heeft met deze zaak: hij kent de Friese familie Van R. helemaal niet. Alleen met de ‘drugsopa’ Jan zou hij heel af en toe contact hebben gehad. U. vertelt dat hij de Godfather uit Sneek kent uit zijn tijd als jacuzzi-verkoper. “Ik ken de opa, maar de rest zegt mij helemaal niks.”

Maar justitie trekt deze verklaring van de Deventenaar in twijfel. Tijdens de voorbereidende rechtszaak onthult de officier dat er gesprekken zijn opgedoken tussen U. en een familielid van Jan van R. In deze chats vroeg de verdachte: “hoe gaat het met opa?”, werd er gesproken over investeringen en het ‘klaarmaken van de boot’. Ook zou U. hebben gezegd: “Ik ben de man uit Deventer, geef alles even door.”

Het Openbaar Ministerie ontvangt het complete dossier naar de vermeende trans-Atlantische smokkelbende begin december van de politie. Vervolgens krijgen de advocaten van de verdachten de kans om aanvullende onderzoeken aan te vragen.

Verwacht wordt dat de zaak rond juni 2025 inhoudelijk wordt behandeld. Dan komt justitie ook met een strafeis.

