Vechtpartij Marnixschool geen incident op Curaçao

WILLEMSTAD – De vechtpartij op de Marnixschool aan de Cas Cora weg blijkt niet het enige incident die week te zijn geweest. Volgens politiewoordvoerder Maurits Rosalina, moeten zijn collega’s regelmatig naar scholen om in te grijpen. Dat zegt hij tegen ochtendkrant Èxtra.

De woordvoerder vraagt ook terughoudendheid met betrekking tot het filmen en verspreiden via sociale media van vechtpartijen op school. Liever ziet de politie dat dat helemaal niet meer gebeurt, omdat de beelden gevolgen kunnen hebben voor de slachtoffers.

Daar is het schoolbestuur van de VPCO, waaronder de Marnixschool valt, het mee eens. Maar die herkent zich niet in het beeld dat het vaak voorkomt. In ieder geval niet op de VPCO-scholen.

Lezers van Curacao.nu hebben ook gevraagd omdat die terughoudendheid nadat de vechtpartij op het Marnix als video bij het nieuwsbericht was gevoegd. Hoewel de redactie journalistiek gezien niet voor de lezer wil beslissen of iets kan of niet kan, is er uiteindelijk gekozen om de video te verwijderen. Doorslaggevend daarin is dat het beelden van minderjarigen betreft.

Wat de zaak van het Marnix extra vervelend maakt is dat het hier volgens de familie gaat om een vechtpartij dat het resultaat is van voortdurend pestgedrag van hun kind op school.

Het VPCO geeft over dit specifieke geval geen commentaar, behalve dat het onderzoek doet naar het incident en de leerlingen die betrokken waren tijdelijk heeft geschorst.