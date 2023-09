Veel ongevallen en geweldsincidenten op Curaçao afgelopen weekend

WILLEMSTAD – Afgelopen weekend moest de politie bij veel ongelukken en geweldsincidenten optreden. Op de Goetoeweg sloeg zaterdagnacht een auto over de kop bij een botsing met een andere auto. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte was onder invloed van alcohol. Hij is aangehouden.

Op de Schottegatweg Oost sloeg een andere auto over de kop. Dat gebeurde in vroege ochtenduren. De bestuurder raakte gewond en moest voor verdere medische behandeling naar het Curaçao Medical Center worden gebracht.

In dezelfde vroege ochtenduren vonden er een aantal ongevallen plaats na feesten op Playa Parasasa. Verschillende ongevallen waren het gevolg van alcoholgebruik, waarbij bestuurders hun voertuigen crashten en doorreden, evenals een bestuurder die na een feest zijn auto tegen een lichtmast reed.

Geweld

Gisterochtend vroeg werd de politie opgeroepen naar de Kaya Angela M. Juliana Maria in Bonam vanwege een man die mishandeld was en achtergelaten in zijn voertuig.

De man kon niet uitleggen wie hem had mishandeld en gaf geen details. De politie heeft enkele gegevens verzameld om het onderzoek voort te zetten.

Een dag daarvoor, in de nacht van vrijdag op zaterdag, rond de klok van half 1 ontving de politie een telefoontje van een vrouw die meldde dat er een man vastzat op haar balkon en haar bedreigde. De man in kwestie bleek haar eigen zoon.

De politie arresteerde de verdachte, L.E.R.S., een 42-jarige man geboren in de Dominicaanse Republiek, op verdenking van bedreiging.