Veel verkeersongevallen en agressie tijdens en na jaarwisseling op Curaçao

WILLEMSTAD – De overgang van het jaar 2023 naar 2024 op Curaçao is gekenmerkt door een groot aantal verkeersongevallen. Zo vond er op de Perseusweg een ongeluk plaats, waar twee auto’s betrokken raakten door het niet verlenen van voorrang. De materiële schade was aanzienlijk.

Opmerkelijk was ook het incident op Kaya Meteorológiko in Fortuna Ariba. Na een verkeersongeval waarbij een fietser betrokken was, keerden lokale bewoners zich tegen de automobilist. De situatie escaleerde zodanig dat de politie versterking van de VKC moest inroepen om de orde te herstellen.

Een andere zorgwekkende gebeurtenis deed zich voor op de Julianabrug, waar een bekende evenementenorganisator na een feest overvallen werd. Twee mannen blokkeerden haar voertuig en gingen er met waardevolle bezittingen vandoor. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Verder was er een ernstig ongeval op de Rooseveltweg. Een motorrijder raakte daarbij zwaargewond na een botsing met een auto. De motorrijder werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Tot slot, een verontrustend geval van wegwoede deed zich voor bij de ingang van Punda. Een bestuurder stapte uit zijn auto en viel een echtpaar aan omdat zij niet snel genoeg aan de kant gingen. Na zijn daad vluchtte de bestuurder weg, het geschokte paar achterlatend.