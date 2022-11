Veertien maanden voor twee jongens die ongeluk met twee doden veroorzaakten

WILLEMSTAD – Twee jongens van 19 en 24 jaar oud moeten elk 14 maanden de cel in en krijgen daarboven nog acht maanden voorwaardelijk, mochten ze opnieuw een dodelijk ongeluk veroorzaken. Het tweetal mag ook drie jaar lang geen auto besturen.

Het ongeluk tussen drie auto’s op de Weg naar Westpunt bij Wacawa, begin dit jaar, kostte het leven aan de 35-jarige Venezolaan Victor Alfonso Perez Carrillo en de 61-jarige Dominicaan Marina Dipre Garcia. Beiden werkten in een restaurant op Playa Forti en waren op weg naar huis.

Volgens onderzoek van de politie reden de twee jonge mannen ieder in hun eigen pickup met snelheden tot 147 kilometer per uur waar 60 kilometer was toegestaan. Zij haalden elkaar en andere automobilisten in, ook als er sprake was van een doorgebroken streep.

Volgens de rechter is de dood van de Venezolaan Victor en de Dominicaanse Marina geheel aan de schuld van de jongens te wijten. De twee gebruikten de donkere en onverlichte straat als racebaan. De politie kon dat bewijzen omdat de oudste jongen een dashcam in zijn auto had.