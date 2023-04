Veertien miljoen gulden nodig voor overtime politie

WILLEMSTAD – Shalten Hato is niet van plan te korten op overtime door politiepersoneel. Dat meldt de minister van Justitie tijdens het ‘vragenuur’ in het parlement.

Volgens Hato heeft zijn ministerie gewoon een budget, waardoor er geen sprake is van korting. Het managementteam van het Korps heeft de opdracht om niet over die veertien miljoen heen te gaan.

Vorig jaar werd er ruim zes miljoen gulden meer uitbetaald, terwijl er krap dertien miljoen was gebudgetteerd. Het lijkt dus of er nu gekort wordt op overtime, maar dat is niet het geval. Integendeel zegt Hato: er is sprake van een budgettaire verhoging van 1,2 miljoen gulden dit jaar naar 14 miljoen voor overtime.

Het management van het politiekorps heeft al geruime tijd aangegeven dat de situatie van invloed is op het sociale, familiale en gezondheidswelzijn van politieagenten, gezien het aantal uren dat ze werken.

Er zijn agenten die tussen de 125 en 250 uur per maand aan overtime werken, wat zeer zorgwekkend is. Naast hun normale maandelijkse uren van 160 werken agenten het aantal extra uren dat is genoemd.

Het management van KPC wil naar een situatie toe dat meer dan 100 uur aan overtime niet wenselijk is voor het algemene welzijn van de agent. Maar voor veel agenten zijn de extra inkomsten welkom, waardoor ze niet vrijwillig afstand doen van overwerk.

Om de situatie in de toekomst beheersbaar te houden, heeft de Auditdienst van de overheid een onderzoek gedaan naar het fenomeen van overtime-werk bij KPC. Resultaten daarvan zijn nog niet binnen.