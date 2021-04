Veiligheid kinderen in Caribisch Nederland beter geregeld

KRALENDIJK – Een ‘pedagogische’ tik aan een kind is binnenkort strafbaar op Bonaire. Minister Dekker van Rechtsbescherming en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid hebben vandaag het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, die dat gaat regelen.

Ook gewelddadige of bedreigende woorden en lichamelijke of geestelijke verwaarlozing wordt verboden. Kindermishandeling was overigens al strafbaar in Caribisch Nederland. De veiligheid van kinderen staat in de nieuwe wetgeving altijd voorop. Juist binnen een gezin.

