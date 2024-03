Veiligheidsmaatregelen in Otrobanda voor sloop vervallen gebouw

WILLEMSTAD – Vandaag worden de vervallen gebouwen aan de Breedestraat 190 en 190a in Otrobanda gesloopt. Deze beslissing is genomen om de veiligheid van voorbijgangers en omliggende panden te waarborgen, na meerdere mislukte pogingen om de eigenaar van de panden tot actie te bewegen.

De sloop, uitgevoerd op kosten van de eigenaar, is een direct gevolg van de verslechterde staat van de gebouwen, verergerd door recente weersinvloeden.

De focus ligt specifiek op de panden 190 en 190a, die samen een groot risico vormen voor de veiligheid. Er is besloten tot sloop om te voorkomen dat verdere verval schade zou kunnen toebrengen aan het naburige beschermd monument op nummer 188. Een specialistisch bedrijf heeft een onderzoek uitgevoerd dat de basis vormde voor deze beslissing.

Tijdens de sloopwerkzaamheden wordt een deel van de Breedestraat in Otrobanda afgesloten voor verkeer, met aangewezen omleidingsroutes via Roodeweg, Kortijnweg, Witteweg, Belvederestraat en Freederikstraat om de Breedestraat weer te bereiken. Er is ook een alternatieve route voor voetgangers in het gebied. Een multidisciplinair team is aanwezig om toezicht te houden op de sloop.