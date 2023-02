Veiligheidsmaatregelen van kracht rond de ‘Gran Marcha’

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid zal zondag een groot aantal wegen afsluiten om zo de openbare orde en veiligheid, evenals verkeersveiligheid van dit evenement te garanderen. De maatregelen zijn genomen op basis van openbare orde wetgeving van 2015 en 2020.

Alle bushaltes gelegen op wegen waar gemotoriseerd verkeer niet is toegestaan, worden afgesloten. De laatste bushalte is Jota Roberto H. Eustatius en voor grote bussen is de bushalte Van Leeuwenhoekstraat.

Het is niet toegestaan om voertuigen te parkeren op: het viaduct in Otrobanda, Brionplein, Koningin Julianabrug, de route van de mars, tijdelijke bushaltes zoals aangegeven hierboven en kruispunten en verkeerspleinen.

Commercie

Verkopers van drank mogen geen drank verkopen in plastic of blikjes. Het is verboden om op openbare wegen goederen te verkopen zonder toestemming van de minister van Justitie.

Ook mogen objecten niet verwijderd worden of vernield of verplaatst, die van belang zijn voor de openbare orde en de vrijheid en veiligheid van het verkeer. Ook mag de normale doorstroming van de mars niet worden belemmerd of gestopt. Afval of andere stoffen mogen niet weggegooid worden.

Verkeer

De volgende tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen en gelden vanaf 07.00 uur ’s ochtends:

motorverkeer is op de kruising van de Winston Churchillweg/Franklin D. Rooseveltweg/Jan Noorduynweg, met uitzondering van de deelnemers, niet toegestaan;

motorverkeer is op het deel van de Winston Churchillweg tussen Franklin D. Rooseveltweg en Kaya Jose M “Jo” Mathilda, met uitzondering van de deelnemers, niet toegestaan;

motorverkeer is op het deel van de Jan Noorduynweg tussen Franklin D. Rooseveltweg en Kaya Frank Curiel, met uitzondering van de deelnemers, niet toegestaan;

motorverkeer is op het deel van de Franklin D. Rooseveltweg tussen Winston Churchillweg en de Raffic Hariri-rotonde, met uitzondering van de deelnemers, niet toegestaan;

motorverkeer is op het deel van de Schottegatweg-west tussen de Raffic Hariri-rotonde en de Frater Radulphusweg, met uitzondering van de deelnemers, niet toegestaan;

Vanaf 08.00 uur gelden de volgende tijdelijke maatregelen:

de Pieters Kwiers Plaza is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer op de kruising tussen Veerisweg en de ongenoemde geasfalteerde weg die leidt naar Hoffi;

motorverkeer is op het westelijke deel van de Weg naar Welgelegen en Van Eyck van Voorthuyzeweg tussen Frater Radulphusweg en Piscaderaweg, met uitzondering van de deelnemers, niet toegestaan;

gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan op de naamloze geasfalteerde weg achter de Scheidelaar-benzinepomp die leidt naar Roodeweg;

gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan op Roodeweg en de Breedestraat;

Vanaf 09.00 uur gelden de volgende tijdelijke maatregelen:

gemotoriseerd verkeer is op de de Rouvilleweg niet toegestaan;

gemotoriseerd verkeer is op de Pater Euwensweg niet toegestaan vanaf de rotonde Ergilio Hato tot aan de kruising Pater Eeuwensweg/Van Eyck van Voorthuizenweg/Helmin Magno Wiels Boulevard en de George Hueck Corridor;

gemotoriseerd verkeer is op de Koningsstraat niet toegestaan;

Vanaf 11.00 uur ‘ochtend gelden de volgende tijdelijke maatregelen:

gemotoriseerd verkeer is op de ongenoemde geasfalteerde weg van Altagrasia A. Willems Boulevard naar Pater Euwensweg niet toegestaan;

gemotoriseerd verkeer is op de Pater Euwensweg niet toegestaan vanaf de rotonde Ergilio Hato tot aan de rotonde Betto Adamus.

Noodgevallen

Om 07.00 uur ’s ochtends worden de volgende wegen vrijgehouden van gemotoriseerd verkeer in geval van noodgevallen: Franklin D. Rooseveltweg, Winston Churchillweg, Venezuelaweg, Cubaweg, Argentinaweg, Blanquillaweg, Juan Hatoweg, Mirla Plateweg, rotonde Raffic Hariri, La Plataweg, Plasa Pieters Kwiers, Paranaweg, Frater Radulphusweg, Roosendaalweg, Nikibokoweg, Pastor van Koolwijkweg, Stoppelweg, Pastor van Blommerdeweg, Prof. Knappertweg, Piscaderaweg, Domi Abau straat A, Kraayenhofstraat, Quarantaineweg, Jan Erasmusstraat, Boerhavenstraat, Piet Heinstraat, Van Heerdstraat, kruising Roodeweg/Mgr. Nieuwindstraat, Kortijnweg, Naniestraat, Gallerosteeg, Klipstraat, Rouvilleweg en Pater Eeuwensweg.